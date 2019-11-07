中美據報或推遲，無法在12月前簽署貿易協議，目前雙方仍未就簽約地點有決定，但據報已排除兩個美國城市。另外，美國第三季生產率下降0.3%，差過預期的上升0.9%。美股高位整固，道指高開10點後，最多曾升33點，低位則跌84點。

道瓊斯工業平均指數收跌0.07點，跌幅0.01%，報27492點。標普500指數收漲2點，升幅0.08%，報3076點。納斯達克綜合指數收跌24點，或0.29%，報8410點。

波音跌1.14%，報354.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低27點，而麥當勞升1.04%，報194.18元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報257.24元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet收市報1291.01元，跌0.03%，亞馬遜收市報1795.77元，跌0.32%，Facebook收市報191.55元，跌1.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.21%，報405點。德國DAX指數收漲0.24%，報13179點；法國CAC 40指數漲0.34%，報5866點；英國富時100指數收漲0.12%，報7396點。