恒指昨升5點，收報27,688點，成交金額728億元。A股3000點受阻回吐，但港股僅高位整固具抗跌力，港資股和重磅藍籌轉強撐市。市場不斷有股份創52周新高，中聯重科（1157）受惠行業後周期，年初至今業績表現亮麗，股價不斷攀升，短線仍會強勢。

中方明確要求美方撤銷已徵收的部分關稅，以換取雙方達成首階段貿易協議。美方對此未有明確反應，但從人民幣匯價明顯轉強，反映市場傾向雙方簽訂協議並無懸念。短線而言，股市已升了不少，對利好因素反應不大，投資者會開始擔心利好盡出甚或利好兌現而拋售。例如歐元區10月份綜合PMI終值為50.6，高於初值50.2，反映下半月情况出現好轉，但股市反應也不大。

從債市角度看，美國10年期和30年期債息都在近月利淡消息充斥下，在低位走出一個區間。兩者近日都升至區間的上限，若突破，反映市場相信經濟有條件進一步轉強，有助推高股市。從資金角度看，在歐美日央行全面開閘放水下，市場熱錢太多總得找個地方停泊，近月集中湧向債市，就令債價飈升、債息斷崖式下跌。若資金從債市出走，股市定必是一個主要的受惠資產。當然，不同地區股市的受惠程度不同，從美債流出的話，更大可能是轉向歐美股市。一來風險沒有中港以及新興市場那麼大，二來財政和貨幣政策雙雙發力的，主要是美國，反而中國對於刺激非常克制，資金湧入炒作的意欲一般。

資金倘離債市 股市受惠

據報道，阿里巴巴快將來港上市，再加上第三季業績勝預期，港交所（0388）股價向好站穩250元之上，第三季日均交易額按年跌21％，但純利僅跌10％，主要是投資收入遠勝預期。從估值，港交所2020年預測市盈率約30倍，相對於低位僅25倍不是最廉宜，但與高位40倍也有很大距離，短線較大可能圍繞250元高低5％水平交易。設局來看，市場憧憬股市向上，成交增加，阿里來港上市也有利交投，港交所年底前應可看高一線。

憧憬阿里上市 港交所看高一線

整體市况則有點分化，市場仍有不少股份創52周新高，但開始愈來愈多是一些大落後股份，例如物管股炒到彩生活（1778）；內房股綠城中國（3900）及建業地產（0832）創新高。傳統智慧是炒到最落後的便要小心，但近月情况是倒是龍頭和落後股輪流升，暫時看問題不大，仍可在創新高股份中尋找機會。

中聯重科績優 股本回報率大增

中聯重科首3季收入按年增長51%至317.6億元人民幣，純利飈升167.1%至34.8億元人民幣。經營效率和盈利能全面向好，毛利率及淨利率分別達29.8%及10.9%，按年提升3.4百分點及4.8個百分點；股本回報率為9.2%，大幅上升5.7個百分點；其間費用率為17.5%，按年下降2.8個百分點。集團核心產品混凝土機械和起重機械的收入分別為74.9億及110億元，增長達31.2%及94.8%。這兩款產品的復蘇周期滯後於挖掘機，行業景氣度有望維持一段較長時間。現時市况炒作績優股，即使是周期性股份，資金也依然會趨之若鶩，中聯重科短線仍有條件反覆上升。

[張兆聰 還看今朝]