證監會行政總裁歐達禮上周一（28日）在證監會三十周年酒會發表演說，他特別提到，曾有一間非常重要及有影響力的公司，向證監會施加巨大壓力，為了其利益要求證監會更改一些重要的投資者保護規則，如遭拒絕就會到外地上市，事件更令證監會部分人士被傳召到禮賓府。

歐達禮指出，傳召到禮賓府令更證監會更加受壓，不過事件已成過去，重要的是「堅持己見，拒絕屈服」（you dug in your heels and you refused to cave in） 。

他又提到，證監會必須認清，公眾信任是證監會效能的考驗，令他想到「法治（the rule of law）」一字，對他而言，像證監會等公共機構永遠都不應凌駕法律，而且應該公開地、透明地為機構的行為負責任。

他強調，權力的制衡是相當重要，例如證監會每次對企業作出執法行動時，都總會有獨立的上訴審裁處去作出審查，而且最終亦由獨立的法庭或市場失當行為審裁處去作出判決。有時候這些法庭並不認同證監會，但證監會從中學習。

他強調，監察與平衡是相當重要，證監會的執行人員是「不會為自己改功課」（do not mark their own homework），獨立的司法機構及獨立的新聞界，對證監會乃至整個金融市場而言相當重要，因為這是外國投資者信心的來源。

他提到近日香港正面臨政治及社會挑戰，但他相信最終可公同找到出路，而證監會將繼續發揮獨立、正直及公眾問責的傳統。

歐達禮自2011年出任證監會行政總裁，早前已確定明年9月約滿後不再續任。他在1982年獲取倫敦大學法律學士學位，於1983年獲劍橋大學法律碩士學位，於1984年開展法律事業，其後來港執業，最終加入證監會。