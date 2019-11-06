特首林鄭月娥宣布，粵港澳大灣區小組已同意推出新一輪共16項措施便惠民及便利香港專業界別措施，當中包括港人在大灣區9個城市置業，可獲豁免當地樓市限購令對外地人士的買樓限制；另外亦將探索建立跨境理財通機制，在風險可控和適切保障投資者的前提下，為兩地居民提供跨境理財產品的選擇，並為人民幣跨境流動開拓新渠道。

除此之外，為便利港人在大灣區內使用移動支付服務，港府將與內地當局商討作出政策配合，滿足港人在大灣區內對移動支付服務的需要；並在風險可控前提下，試點內地銀行通過香港分支機構或控股銀行，以異地見證方式為香港居民開立內地銀行賬戶，以方便港人在內地使用移動支付。措施亦支持內地保險公司在港澳市場發行巨災債券，放寬對其在港澳設立特殊目的保險公司時所受到的限制。

其他層面上，中央將在便利人員、資金、貨物、信息等方面制定配套政策，支持河套地區的深港科技創新合作區建設；取消香港服務提供者在內地設立保險公估機構的年期限制，同時也推出一系列便利律師、建築業專業人士的政策措施。

金管局表示，歡迎政府探索建立跨境理財通機制，總裁余偉文表示，這是另一政策突破，標誌著兩地金融市場互聯互通踏上新的台階，相信建立雙向理財通機制，可為兩地金融業界開闢更廣闊的市場，也為兩地居民提供更多理財產品的選擇，進一步促進人民幣跨境流動和使用，並鞏固香港作為離岸人民幣樞紐和資金進出內地的中介角色。他強調金管局會積極與內地當局和業界制訂有關細節，盡早推出跨境理財通。