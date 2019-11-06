戀英的富豪很多，政經局勢不穩之下，戀英的富豪變得更多，「四叔」李兆基的女婿鄭啟文就在四年內兩度出手掃英國房地產，近日就斥資4000萬英鎊(約4億港元) 收購倫敦金融城的前警察局大樓37 Wood Street，加入戀英富豪行列。

項目前身是警察總部，一共12層，總面積大約5.7萬呎，也因為大樓中間有個一片大空地，之前主要用作停放警車，在大樓轉手後，這片空地帶來很大的擴建價值。而據報鄭啟文最終加價1200萬英鎊至4000萬英鎊，平均呎價約7000元，才成功收購，並擬改建成一橦五星級酒店。

今次不是鄭啟文首次投資英國，於2016年他也在英國脫歐公投後，逆市以7000萬英鎊收購位於倫敦的酒店Royal Scot Hotel，持有三年多，物業估值已升三成多至9500萬英鎊。

鄭啟文早前接受訪問，提過自己投資英國的原因，指出每年倫敦約有1900萬過夜客，當中歐洲、美國及亞洲各佔約40%、40%及20%，比例均衡，料過夜客的數目未來將每年增長4%，故當地酒店業前景亮麗。他續說，目前倫敦酒店的租金回報率近4厘，亦遠高於本港的2厘，故此集團有意在未來幾年再斥3億英鎊收購倫敦酒店，目標是擁有的酒店客房增加至2000間；每間酒店房的預計收購價為60萬英鎊，呎價1000英鎊。

事實上，近年押注在英國的富豪非常多，只計2018年就有至少11宗房地產大手交易，當中下半年佔9宗，轉捩點或許是2018年6月長實集團（1113）斥資10億英鎊收購倫敦金融城寫字樓 5 Broadgate，之後陸陸續續引來不少富豪放膽投資英國，如梁錦松掌舵的南豐集團、大新銀行王守業次子王祖安的天海置業集團、「舖王」黎永滔、新鴻基地產（0016）、基滙資本等，也先後投資英國房地產等等。

而香港富豪戀英的情緒，似乎也在向北蔓延，如「重慶李嘉誠」張松橋的渝太地產，就以4233.6萬英鎊收購倫敦經濟型酒店Travelodge、龍湖地產聯合創辦人蔡奎持有的佳辰資本以8000萬英鎊收購倫敦希爾頓逸林酒店、攜程集團收購位於英國伯明翰的假日酒店（HolidayInn Express）。

富豪總是用錢說話，用腳投票，有些投資行為如果低調地、頻密地重複發生，就不要深究原因，放膽去馬吧。

大灣區國舅

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