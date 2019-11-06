通訊辦公布，3.3吉赫頻帶拍賣於今日完成。透過拍賣推出該頻帶內的100兆赫頻譜，由四家流動網絡營辦商成功投得，頻譜使用費總額為6.65億元。

和記電話有限公司投得3300–3330兆赫頻率範圍，須繳付的頻譜使用費為1.9億元；Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited投得3330–3360 兆赫，須繳付的頻譜使用費1.9億元；數碼通電訊投得3360–3380兆赫，須繳付的頻譜使用費1.3億元；中國移動香港投得3380–3400兆赫，須繳付的頻譜使用費1.3億元。

頻譜指配將於2019年12月生效，有效期為15年。

早前，已拍賣出被稱為5G「黃金頻譜」的3.5吉赫頻帶，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑預計，電訊商對4.9吉赫及3.3吉赫頻帶的競投態度積極，因為三種頻帶「高搭低」形式達至網絡全覆蓋的效果。

和電香港（0215）收報1.6元，無升跌；數碼通（0315）升0.14%，報7.06元；香港電訊（6823）報12.32元，跌0.64%。

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