螞蟻金服近日推出海外版支付寶，外籍人士可以在iOS和Android系統設備上下載支付寶海外版應用程式，使用其個人海外號碼及海外信用卡或記帳卡（Visa、Mastercard、JCB及DCI）進行註冊使用，每次充值金額最低為100元，有效期為90日。據了解，截止今年年底可豁免手續費，而海外版支付寶僅適用於消費，惟暫不包括轉帳功能。

另一方面，騰訊（0700）亦於近日宣布，支持國際信用卡綁定微信支付，並與Visa、Mastercard、American Express、Discover Global Network、JCB等國際卡組織合作為境外人士在內地提供移動支付。

Visa大中華區總裁於雪莉表示，與騰訊就為海外持卡人在中國內地旅游時能夠使用微信支付這一合作深感興奮，並認為這不僅對那些前來中國內地旅行的消費者來說是個好消息，對整個支付產業而言也是一個令人振奮的消息。

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