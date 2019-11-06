康宏環球（1019）自2017年12月爆出高層被廉署調查後停牌至今，總裁吳榮輝表示，聯交所要求的復牌工作已完成九成，已到最後準備階段。餘下部分就是發布去年全年至今年上半年未公布的業績，此部分亦將近完成，亦會就損失作出撥備。他指該行在停牌近兩年間徹底改組，現時已有很好的成效，有信心可儘快復牌。

康宏去年入股英國虛擬銀行Tandem，惟未能成功獲得金管局批出虛擬銀行牌照。吳榮輝表示未來數月都不會有虛擬銀行牌照，但未來仍有興趣申請。康宏預計會在農曆新年前，將Tandem不需要使用銀行牌照的服務引入香港，例如整合客戶的銀行和信用卡戶口等。他指英國虛擬銀行比香港先進，Tandem在發展過程中累積不少錯誤和嘗試的經驗。康宏早前投資其他金融科技公司，可將人工智能投資等科技引入香港使用。

內地訪客減少，令大型保險公司從獨立理財顧問（IFA）渠道獲得的業務大減。康宏理財行政總裁冼健岷指，近兩個月業務有挑戰，內地訪客業務佔該行約兩至三成，不過本地客戶增長理想，自願醫保推出亦有助香港業務增長。另外該行在澳門亦有經紀牌照，可助分散內地訪客到澳門投保，整體理財銷售平穩。他未有公布具體數據，不過年初至今的業務，比去年同期上升25%。今年底顧問人數目標為1400人，目前已有1322人，有望達到目標。

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