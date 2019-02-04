本地社會運動對香港經濟活動影響持續，其中併購交易活動自6月以來已表現疲弱。根據Refinitiv數據，以交易宣布日期計，9月併購活動略有升溫，但第三季度併購交易額依然按年跌21%，錄得93.18億美元。10月更加僅有33宗併購交易，總計涉9.1億美元，交易額較去年同期大跌逾五成，亦是近6年來單月交易額新低。

Refinitiv數據顯示，今年10月宣布的併購交易中，涉及金額最高的為中信泰富擬私有化大昌行（1828），以每股3.7元價格收購後者餘下43%股份，總計料涉及30.22億港元。部分同月宣布的大額併購，包括內地中藥企業雲南白藥收購萬龍控股（0030）股權，涉及7.3億港元。

早前數據商Refinitiv捲入「港倫之戀」，不過倫交所堅定選擇Refinitiv。Refinitiv北亞地區董事總經理Neli Pabari表示，相信與倫交所的合作可以建立世界級金融基建，對公司而言亦可以提供更多交易場所（trade venues）。他續指，見到客戶對機器學習（machine learning）的需求有所上升，公司有作相關投資，部分與機器學習有關的項目亦有盈利。

被問及港交所（0388）比起倫交所在數據方面的競爭力，他未予置評，但表示港交所現時是Refinitiv最大型的數據提供者之一，未來亦將繼續作為Refinitiv強有力的合作夥伴。

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