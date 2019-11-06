觀望中美貿易協議，加上港股已連升4日，港股今日高位調整，先跌後升，開市後最多曾挫135點，午後最多曾升67點，收市升5點或0.02%，連升第五日，報27688點，但成交金額較昨日大減20.9%，降至只有728億元，是10月25日後最少；國指跌16點或0.15%，報10860點。

新世界發展（0017）升1.22%，收報11.62元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌5.86%，收報30.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.49%，收報82.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；建行（0939）跌0.77%，收報6.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

花旗發表報告指，蒙牛管理層預計原奶價格將在今年四季度維持高位，導致原奶成本高於預期，因此四季度毛利潤率的壓力也超過預期。蒙牛最多曾挫6.5%，低見30.3元。

港交所（0388）公布，截至9月底止，集團首三季錄得股東應佔溢利74.12億元，按年下跌1%；每股基本盈利5.92元。港交所收市升0.4%，收報251.2元。

長江生命科技（0775）公布，將於11月8日展示其從黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究所得的臨床數據，刺激股價曾大升1.56倍，高見0.91元，收市報0.9元，升153%。

外電報道，阿里巴巴將會於下星期尋求香港上市審批，集資額為100億至150億美元（約780億至1170億港元），有望成為今年全球最大型IPO。另一巨頭騰訊（0700）升0.3%，收報334元。

石油輸出國組織(OPEC)下調全球石油需求預測，中海油（0883）跌0.32%，收報12.48元；中石油（0857）升0.51%，收報3.98元；中石化（0386）升1.08%，收報4.7元。

加拿大恢復向中國出口豬肉及牛肉，萬洲（0288）跌0.91%，收報8.67元。

貿易戰相關股回吐，申洲國際（2313）跌0.46%，收報109元；創科實業（0669）跌0.56%，收報62.45元；瑞聲（2018）跌0.38%，收報52.55元；舜宇（2382）跌0.37%，收報133.2元。

其他報道：

【免疫療法】長江生命余英才：重要醫藥銷售價值可高達數十億美元

【新股上市】傳阿里巴巴將於下周尋求本港上市聆訊

【股價異動】長江生命科技升1.56倍 黑色素瘤疫苗療法有新進展

【股份異動】海底撈午後沽壓大 最多跌逾4%

【巨擘併購？】施樂擬以高於市值價逾2000億購惠普

【股價異動】花旗：蒙牛管理層預計成本高過預期

【中美角力】聯合國報告指關稅令中國出口損失350億美元

【科技進化】GrabPay: 分析密集數據 車保可按程收費兼低至0.1美元

【月度數據】中駿10月合約銷售按年增7%