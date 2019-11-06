長江生命科技（0775）公佈，旗下美國附屬公司Polynoma LLC的黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究，中期數據分析結果顯示，旗下Seviprotimut-L在第2B/C期臨床測試的患者中，顯示安全及具備良好耐受性，60歲以下患者無復發存活期較長。研發進展據此進入新里程，研究結果將於11月8日在美國馬里蘭州舉行的癌症免疫療法學會中首度展示。

受惠於公佈新醫藥研發取得新階段成果，股價午後急升1.56倍，創上市以來最大升幅。

該集團副總裁及科學總監杜健明表示，Seviprotimut-L在第2B/C期至第三期黑色素瘤患者進行腫瘤砌除後的治療效果進行評估，共347名年齡介乎18至75歲的患者參與試驗，並分別以Seviprotimut-L及安慰劑開展輔助性療法並相互對照。他指出，進行測試患者在過去兩年內測試期共用15劑Seviprotimut-L，並於美國及加拿大進行測試，大部份患者為當地白人。產品的第三期測試未完，並要和美國的藥監局討論之後的繼續臨床測試。後續的臨床測試不排除繼續和同一批患者進行，並且繼續和安慰劑做對照。至於何時進入兼用其他藥物，進入第三期測試，則要視乎經動物測試結果而定，現時動物測試部份已進行一半，待確定結果後，再確定是否需和伙伴合作，連同Seviprotimut-L及免疫檢查點抑制劑（Checkpoint Inhibitor）等其他醫藥在下一階段測試使用。

集團副總裁及營運總監余英才則指出，由於產品的面世時間未確定，因此價錢亦未定，但是參考市場使用第4期臨床測試的產品，用作第三期病人臨床測試時，按今天指標每年使用價值12萬美元的醫藥作評估，一旦產品成功完成臨床測試及面世，重要的醫藥銷售價值可高達10億美元或數十億美元不等。目前全球的黑色素瘤病人約有35萬名，有9.6萬名個案在美國出現，當中有7000名患者過身。環球市場估值超過10億美元。市面目前未有如Seviprotimut-L用於黑色素瘤的同類疫苗。

余英才進一步稱，集團未有統計開發Seviprotimut-L的研發費用可供透露，只謂會每年花費1.6億至1.8億元用於不同的醫藥研發。因應今次研究結果確認集團的研發方向正確，因此集團會進一步開發亞洲人癌症方面的用藥，並且會考慮在現時大埔的基地之外，進一步在古洞的新地方，投資新的研發中心。杜健明補充，在其他如肝癌用藥開發方面，集團偏向先以早期癌症患者，作為重點測試對象。

記者：陳偉燊

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