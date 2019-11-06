證監會行政總裁歐達禮表示，今日將正式推出虛擬資產交易所的監管新規，詳細的文件及聲明將在今日稍後時間公布，而今次文件將披露更多虛擬資產交易領牌的細節要求，包括虛擬資產保管、網絡安全、交易透明度等，歐達禮表示，現時這些交易所未受監管，對投資者保障不足，證監會希望推出新監管守則，由證監會認證交易所平台，讓投資者辨識及評估各個平台。

歐達禮表示，今年證監會的首要工作之一是將過往不受監管的虛擬資產交易所納入管理，他透露，證監會已接觸多間虛擬資產交易所、投資基金等收集意見。他重申，監管機構視科技為中性(Technology Natural)，希望維持一貫監管原則及水平，同時讓金融科技有空間繼續發展。他又稱，虛擬資產的監管力度將與其他證券資產看齊。

他又提到，今年Facebook計劃推出穩定幣Libra ，但發展遇上逆風，他表示，所謂穩定幣並非100%穩定，背後由不同虛擬資產及商品等支撐，認為穩定幣一字有誤導之嫌。他又提到，虛擬資產帶來監管挑戰，需由不同職能的監管機構共同合作，同時亦需各地互相協作，相信今次證監會推出新規後會引起國際討論。

記者：李哲毅

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