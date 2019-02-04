聯合國貿易與發展研討會（UNCTAD）昨日發表一份美國關稅的研究報告指出，美國加徵關稅的行動，已令中國今年上半年向美國出口商品減少350億美元（折合約2730億港元），損失的部份由其他國家地區填補。

負責撰寫報告的UNCTAD經濟學家Alessandro Nicita指出，雖然數據只到今年上半年，但可以預見，5月以來貿易糾紛的升級，可能令中國對美出口的損失進一步擴大。

報告分析顯示，今年上半年，需繳納關稅的中國對美出口商品總額從去年同期的1300億美元降至950億美元，減幅27%；受影響最嚴重的是辦公器材，主要是電腦和相關零部件及通訊產品，出口額下降大約150億美元。其他受影響比較嚴重的是電子機械、化工、家具等，價值大約30億美元。

數據亦顯示，中國企業透過下調出口價格8%的方式去消化部分關稅成本，但仍有17%的成本轉移至美國消費者身上，因此整體而言，美國對中國施加的關稅正在損害兩國經濟，美國的損失主要與消費者價格上漲有關，中國的損失則是出口大幅下滑。

另一方面，報告指出，中國所損失的350億美元出口額，當中約210億美元轉移到其他國家地區，其中又以台灣最受惠，期內出口去美國的辦公機器和通信設備增加了42億美元；墨西哥對美國的出口亦增加35億美元，主要是農業食品、運輸設備和電機產品；越南對美國的出口也增長26億美元，主要是通信設備和家具。

雖然貿易格局在關稅之下產生變化，但Alessandro Nicita警告，不是所有中國對美出口的貿易損失都能夠被其他經濟體彌補，至少有數10億美元的貿易是完全消失。

其他報道：

【股價異動】花旗：蒙牛管理層預計成本高過預期

【科技進化】GrabPay: 分析密集數據 車保可按程收費兼低至0.1美元

【月度數據】中駿10月合約銷售按年增7%

【港股午市】恒指半日跌22點 蒙牛大成交急挫 港交所績前跌0.32%

【跨境融資】金管局與人行合作明年首季推驗證試驗

【季度業績】港交所首三季少賺1%

【保安加密】Facebook擴大加密功能 或助犯罪分子犯案

【A股午市】兩市高開低走 滬指半日跌0.19%

【換特首傳聞】陳茂波：一心一意支持特首 派發消費券作用不大