市場觀望中美貿易協議，港股今早低開47點後，跌幅曾擴大至135點，但臨近收市，跌幅收窄並最多曾升16點，半日跌22點或0.08%，報27661點，企穩250天線(27404點)之上，成交金額400億元；國指跌10點或0.09%，報10867點。

石藥（1093）升1.23%，收報20.65元，是升幅最大的藍籌；蒙牛（2319）跌5.09%，收報30.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。匯控（0005）升0.25%，收報60.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

蒙牛今早高開0.6%後急跌，開市價已是半日最高位，並創1個月高，而其後最多曾急跌6.4%，為8月29日以 來最大跌幅，低見30.3元，成交金額4.93億元，成交股數1600萬股，較昨日全日增加1.38倍。

港交所（0388）中午公布業績，績前跌0.32%，收報249.4元。

加拿大恢復向中國出口豬肉、牛肉，萬洲（0288）股價跌0.91%，收報8.67元。

市場觀望中美貿易談判，貿易股回吐，申洲國際（2313）跌1.19%，收報108.2元；創科實業（0669）跌1.43%，收報61.9元；瑞聲（2018）跌1.14%，收報52.15元；舜宇（2382）跌1.5%，收報131.7元。

OPEC下調全球石油需求預測，油價下跌，不過石油股向上，中海油（0883）升0.16%，收報12.54元；中石油（0857）升0.76%，收報3.99元；中石化（0386）升0.65%，收報4.68元。

兩隻新股，銀城生活（1922）定價2.18元，今早高開14%，報2.48元，今早最高見2.74元，一度升近三成，半日報2.52元，升1.6%。遠大住工（2163）開市潛水逾一成，跌穿招股價，低見8.67元，但其後又大幅攀升，升穿招股價9.68元，高見9.72元，升0.4%，收市報9.67元，跌0.1%。

星島（1105）今早繼續造好，最高見1.54元，升6.9%，半日收報1.5元，漲4.1%。星島昨日公布，集團持股48.98%的執行董事兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家，就可能出售手上星島權益進行初步階段磋商。

其他報道：

【季度業績】港交所首三季少賺1%

【保安加密】Facebook擴大加密功能 或助犯罪分子犯案

【A股午市】兩市高開低走 滬指半日跌0.19%

【換特首傳聞】陳茂波：一心一意支持特首 派發消費券作用不大

【新股情報】銀城國際高開14% 遠大住工跌幅收窄

【中加關係】杜魯多：恢復對中國出口豬肉和牛肉 萬洲跌1%

【公司動向】佳兆業發額外1.5億美元票據 利率10.875%

【安邦風波】傳中國正洽售大家保險股份

【股份異動】何柱國與潛在買家洽售股權 星島曾升近7%

【月度數據】金茂首10個月簽約銷售金額增28.7%