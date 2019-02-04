【港股午市】恒指半日跌22點 蒙牛大成交急挫 港交所績前跌0.32%
文章日期：2019年11月6日 12:27
市場觀望中美貿易協議，港股今早低開47點後，跌幅曾擴大至135點，但臨近收市，跌幅收窄並最多曾升16點，半日跌22點或0.08%，報27661點，企穩250天線(27404點)之上，成交金額400億元；國指跌10點或0.09%，報10867點。
石藥（1093）升1.23%，收報20.65元，是升幅最大的藍籌；蒙牛（2319）跌5.09%，收報30.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。匯控（0005）升0.25%，收報60.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。
蒙牛今早高開0.6%後急跌，開市價已是半日最高位，並創1個月高，而其後最多曾急跌6.4%，為8月29日以
港交所（0388）中午公布業績，績前跌0.32%，收報249.4元。
加拿大恢復向中國出口豬肉、牛肉，萬洲（0288）股價跌0.91%，收報8.67元。
市場觀望中美貿易談判，貿易股回吐，申洲國際（2313）跌1.19%，收報108.2元；創科實業（0669）跌1.43%，收報61.9元；瑞聲（2018）跌1.14%，收報52.15元；舜宇（2382）跌1.5%，收報131.7元。
OPEC下調全球石油需求預測，油價下跌，不過石油股向上，中海油（0883）升0.16%，收報12.54元；中石油（0857）升0.76%，收報3.99元；中石化（0386）升0.65%，收報4.68元。
兩隻新股，銀城生活（1922）定價2.18元，今早高開14%，報2.48元，今早最高見2.74元，一度升近三成，半日報2.52元，升1.6%。遠大住工（2163）開市潛水逾一成，跌穿招股價，低見8.67元，但其後又大幅攀升，升穿招股價9.68元，高見9.72元，升0.4%，收市報9.67元，跌0.1%。
星島（1105）今早繼續造好，最高見1.54元，升6.9%，半日收報1.5元，漲4.1%。星島昨日公布，集團持股48.98%的執行董事兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家，就可能出售手上星島權益進行初步階段磋商。
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