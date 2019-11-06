路透報道，Facebook將於周三披露其Messenger平台上加密擴展測試的進展，並繼續推進一項具爭議的計劃，以提高安全性。不過，監管機構和政府官員警告這將為犯罪分子提供幫助。

Facebook高層對路透表示，他們將詳細介紹安全措施，包括對不想接受內容的接收者加強諮詢。

Facebook計劃提高安全性的措施，包括向用戶發送提醒訊息，以報告不想要的聯絡人，以及邀請不想接受內容的接收者向Facebook發送訊息，以禁止發信人或可能將其報告交給警方。

早前，美國、英國和澳洲等執法人員抱怨指，Facebook的做法令他們無法偵查兒童性侵者及色情內容製作者。

Facebook同時將於周三在其網頁內為用戶提供更多有關秘密對話如何運作的訊息。該功能早於2016年存在，但用戶不容易發現，而且需要額外的點擊才能激活。

Facebook並考慮禁用未連接到常規Facebook個人資料的Messenger帳戶。公司指，絕大多數Messenger帳戶都與Facebook個人資料有接連，但亦有較大比例的獨立帳戶用於犯罪和不受歡迎的通訊。

強制連接Facebook會降低這些Messenger帳戶的隱私保護性，但這可以令公司有更多資料，以便用於警告或封鎖有問題的帳戶或向警方舉報可疑的罪行。

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