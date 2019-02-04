石油輸出國組織(OPEC)下調全球石油需求預測，預計到2040年全球石油日均需求量將增加約1200萬桶，至1.106億桶，比2018年的預測少110萬桶。報告預計，2018至2040年間，太陽能、風能、地熱能等可再生能源將是需求增長最快的能源，年均增長率預計達6.9%。報告指，未來電動車市場將快速發展，預計到2040年經合組織國家近一半的新車將是電動車。

OPEC又預計，直到2024年，煉油企業的全球擴張步伐都勢必會超過燃料需求的增長，導致加工產能顯著提高。到2024年，全球原油蒸餾產能將提高795萬桶/日，其中約一半在亞太地區，近四分之一在中東。而中東、美國和加拿大將有過剩供應，可能會擴大產品出口，而到2025年，歐洲、美國和加拿大的煉油廠可能會關閉，因為預期這些地區的燃料需求，會於此前見頂。而隨著產能擴大，2021/2022年全球產能利用率可能會降至80%以下。

油價向下，不過三桶油股價則向上，中石油（0857）現報3.99元，升0.75%；中海油（0883）升0.32%；中石化（0386）亦升0.86%。

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