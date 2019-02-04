市場觀望中美兩國貿易談判情況，港股今早低開47點或0.18%，報27636點，成交金額27億元；國指今早低開24點或0.23%，報10853點。

萬洲（0288）升1.49%，報8.88元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.96%，報20元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.64%，報94.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；中海油（0883）跌1.6%，報12.32元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

星島新聞集團（1105）公布，集團持股48.98%的執行董事兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家，就可能出售手上星島權益進行初步階段磋商。若潛在買家與何柱國的交易成事，可能觸發控制權轉變，並需要作出強制全面收購要約。但是何柱國與潛在買家的商討，仍在進行中，潛在交易可能或不可能進行。 開市報1.52元，升5.5%。

國家新聞出版署印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，並將彷效韓國，實施未成年人網遊宵禁，規定每晚10時至次日8時不得為未成年人提供遊戲服務，法定假期不得打機超過3小時；每日不得打機超過1.5小時。騰訊升0.06%，報333.2元。

海底撈（6862）公布，與持有「漢舍中國菜」及「Hao Noodle」的獨立第三方就收購事項訂立諒解備忘錄，實際金額將基於集團的盡職審查結果作磋商。開市報38.1元，無升跌。

碧桂園（2007）公布，10月份單月的權益合約銷售額為567.6億元人民幣，按年增加40.46%。首十個月碧桂園的權益合約銷售額為4796.9億元人民幣，按年增加5.2%。碧桂園跌1.03%，報11.5元。

ESPRIT母企思捷環球（0330）公布截至9月底止第一季業績，收入為28.46億元，按本地貨幣計按年減少10.8%，集團解釋收入減少是整頓分銷版圖及減少折扣所致，收入變化較集團總可控制面積相應按年減少14.0%為佳。開市報1.57元，升1.9%。

賓仕國際（1705）發盈警，中期純利大跌60%至70%。主要由於市道疲弱，集團的銷售額未能達成增長所致。開市報0.75元，無升跌。

據聯交所資料顯示，有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩聯同另一合伙人何國樑申報，於11月4日（周一)起，已經成為仰智慧旗下藍鼎公司所持藍鼎國際（0582）約50.48%股權的共同接管人。開市報0.91元，升2.2%。