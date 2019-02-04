【開市焦點】觀望中美談判 港股ADR跌68點 騰訊ADR跌0.31%
文章日期：2019年11月6日 08:50
市場等待有關中美貿易談判的更多消息，美股變幅輕微，三大指數分數屆乎跌0.12%至升0.11%，港股ADR亦跌68點或0.25%，報27615點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.31%，折合報331.97元；匯控（0005）升0.18%，折合報60.21元；建行（0939）跌0.52%，折合報6.47元。
今日焦點股份可留意：
星島新聞集團（1105）公布，集團持股48.98%的執行董事兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家，就可能出售手上星島權益進行初步階段磋商。若潛在買家與何柱國的交易成事，可能觸發控制權轉變，並需要作出強制全面收購要約。但是何柱國與潛在買家的商討，仍在進行中，潛在交易可能或不可能進行。
國家新聞出版署印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，並將彷效韓國，實施未成年人網遊宵禁，規定每晚10時至次日8時不得為未成年人提供遊戲服務，法定假期不得打機超過3小時；每日不得打機超過1.5小時。留意騰訊（0700）。
海底撈（6862）公布，與持有「漢舍中國菜」及「Hao Noodle」的獨立第三方就收購事項訂立諒解備忘錄，實際金額將基於集團的盡職審查結果作磋商。
碧桂園（2007）公布，10月份單月的權益合約銷售額為567.6億元人民幣，按年增加40.46%。首十個月碧桂園的權益合約銷售額為4796.9億元人民幣，按年增加5.2%。
ESPRIT母企思捷環球（0330）公布截至9月底止第一季業績，收入為28.46億元，按本地貨幣計按年減少10.8%，集團解釋收入減少是整頓分銷版圖及減少折扣所致，收入變化較集團總可控制面積相應按年減少14.0%為佳。
賓仕國際（1705）發盈警，中期純利大跌60%至70%。主要由於市道疲弱，集團的銷售額未能達成增長所致。