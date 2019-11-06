美股道指再創新高，高開38點後最多曾升98點，高見27560點，不過尾市升幅收窄，而全日波幅約106點。市場等待有關中美貿易談判的更多消息，較早前，中國官媒《經濟日報》旗下博客「陶然筆記」稱，美國取消已加徵關稅是中美達成協議的必要條件。另據《環球時報》總編胡錫進，中國將堅持要求美國與中國同時合比例地取消現有的新徵關稅。

道瓊斯工業平均指數收漲30點，升幅0.12%，報27492點。標普500指數收跌3點，跌幅0.12%，報3074點。納斯達克綜合指數收漲1點，或0.02%，報8434點。

波音升2.05%，報358.29美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻48點，而家得寶跌1.16%，報232.2元，拖低道指18點。

科技股方面，蘋果收市報257.13元，跌0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報1291.44元，升0.14%，亞馬遜收市報1801.71元，跌0.16%，Facebook收市報194.32元，跌0.2%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.21%，報404點。德國DAX指數收漲0.1%，報13148點；法國CAC 40指數漲0.39%，報5846點；英國富時100指數收漲0.25%，報7388點。