港股進一步做好，升勢全面，成交配合增加；受惠人民幣升值的概念股繼續受捧，內地A股轉強，相關受惠股份如券商股也值得留意。

恒指高開後回落，曾經倒跌83點、低見27,463點回升，午後最多升185點回順，收報27,683點，升136點或0.49%；國指升0.59%。交投亦轉旺，大市成交921億元，高於60天平均近兩成。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.92%、0.20%，中型股表現不俗。

買盤積極 大市先跌後回升

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為63比37，大市普遍上升，買盤積極偏強。本報數據庫追蹤的30個行業，有一成半多下跌，全部幅度小於1%，醫藥保健、燃氣供應跌0.65%、0.53%表現最差，但各有超過三四成上升。上升行業有一半升幅逾1%，原材料、能源業升約2%表現最強，其次工業製品、航空、汽車相關升近2%。

人民幣持續轉強，原材料、航空繼續受捧，內地A股亦擺脫近1個半月的調整，向上推動突破。

人幣轉強 滬深300突破4000點

昨天滬深300升穿9、10月高位約3985點，並突破4000點關口，向今年高位約4100點推進。

受惠投資氣氛好轉的中資券商股中信証券（6030）、海通證券（6837）昨升近3%，但相對早前調整，表現仍然落後，可以留意。

工業股表現居前，建滔積層板（1888）、重汽（3808）、信義玻璃（0868）做好，買盤積極。信義玻璃升至半年高位，惟短線上望9.6元漸見沽壓；相比旗下信義光能（0968），股價調整後開始見到承接，可以留意。

隨着國家能源局5月底下發光伏發電項目通知，新政策及措施最終出台，為行業明確發展方向，有望內地新增的裝機量回升，推動太陽能玻璃需求。

信義光能小注博見底

信義光能下半年最多累升近四成，受到行業改善的利好因素支持，未來視乎平價上網發展進程及業績表現。股價方面，信義光能（0968）9月升至5.2元新高後調整，近期跌至4.4元轉穩，可以小注博已經見底，並設低收4.4元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]