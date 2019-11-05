曾任政務司及財政司司長、港區政協委員唐英年突與三位建制派成立「同舟人基金有限公司（AHK Fund Limited）」，難免令人聯想到近期特首林鄭月娥傳將於明年3月下台，唐英年有機會成為「臨時特首」的傳聞。不過問到成立基金是否與「跑馬仔」相關時，唐英年兩次重申「不關事」，指「我完全無意願去做特首」。本報曾追問唐英年是否「欽點都不做時」，唐只表示會安排代表回答，但其後已掛斷電話。

由《逃犯條例》引起的示威活動持續至今已超過5個月，坊間多次傳出林鄭月娥有意辭職或被撤換。在上月23日，英國《金融時報》引述消息人士指，北京正計劃撤換特首林鄭月娥，「臨時（interim）」特首會在明年3月就職（installed），完成其餘下任期至2022年。報道更點名繼任人選包括金管局前總裁陳德霖、前政務司長兼全國政協常委唐英年等。消息傳出後，唐英年透過發言人表示，不評論有關揣測，指支持林鄭月娥擔任行政長官。

唐英年曾經參加2012年的行政長官選舉，他在參選期間被揭發九龍塘約道大宅僭建逾2000呎地庫。當年唐英年不時與對手、前特首梁振英針鋒相對，更在年行政長官選舉論壇上質問梁振英曾在政府高層會議上講過「香港終有一次要出動防暴隊和催淚彈對付示威者」，梁否認，唐英年指著對方說：「你呃人！唔好講大話！」唐英年最終受負面新聞困擾下落敗。

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