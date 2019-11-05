本港示威事件持續5個月，多次傳出特首林鄭月娥將下台，本報發現，前政務司、財政司司長、港區政協委員兼「跑馬仔」大熱之一的唐英年，與民建聯前主席譚耀宗、全國政協委員黃英豪及畢馬威高級顧問兼全國政協委員龔永德，於10月30日成立一間本地擔保有限公司「同舟人基金有限公司（AHK Fund Limited）」，基金成立目的包括為自6月份《逃犯條例》起，在過去或將來因為「暴徒（rioters）」的行動受損的本港永久居民及家庭提供金援，項目將包括個人受傷及資產受到損毀或破壞。

該基金的成立目的亦包括支持有關宣傳及教育有關香港法治、維護法紀、秩序及和諧的活動，特別是提倡「反暴力（anti-violence）」的活動。

本報曾向譚耀宗及唐英年查詢包括基金用途規模、受益群體及背景等，唐英年表示將有記者會，建議記者「不如等一等，因為我們的內容仍未是非常具體，我現在不方便講」。譚耀宗亦僅表示「因為剛剛才批准（註冊），正式講要留待下星期」舉行詳細記者會，屆時將解答記者相關問題。

事實上，在過往5個月中，唐英年已與身為守護香港大集會召集人的黃英豪，以及民建聯等建制派多次組織活動，包括「守護香港」大集會。

在「守護香港大聯盟」記者會上，唐英年又表示當前香港最重要的是止暴制亂，恢復秩序，又指自己對「一國兩制」有信心，也對香港警隊有信心，更願意「獻身」當主持，構建理性溝通平台，讓「示威者」代表與特首公開對話，但前設是有勇氣用「真面目」表達意見。

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