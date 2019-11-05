為支援本港中小企，政府先後推出多項措施，包括10月1日已整合貿發局、工貿署、生產力局及科技園現有4個中小企服務中心，並會主動派員到各大商會進行措施簡介講座。而今日工總便舉辦了「資助計劃及中小企支援服務簡介會」，由工貿署、信保局、中銀香港派員向工總會員簡介政府支援中小企的最新措施，以及各項基金資助計劃的詳情，是首個本港商會進行相關講座。有過百名工總會員出席。

簡介會上，工貿署代表簡介了10個主要資助計劃的詳情和申請須知，包括BUD專項基金、科技劵計劃、中小企融資擔保計劃、中小企信貸保證計劃等；另外亦就信保特別支援措施作出解說，協助中小企減低營運風險。

工總副主席陳偉聰指出，中小企極需政府援助，但他們大多並不了解各項資助計劃的細節和申請安排，因此在政府宣布會派員走訪商會多作宣傳後，工總隨即安排簡介會，希望讓業界取得最新資訊，解決申請資助時面對的實際困難。

工總預料本港經濟前景不明朗，企業均積極開拓內銷或海外市場，以及加強研發高增值產品。除協助推廣政府資助計劃外，工總將持續加強會員服務，包括設立熱線提供免費諮詢服務，協助中小企了解並善用政府措施，渡過難關。