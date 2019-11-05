美國聯儲局上周宣布減息0.25厘，部分銀行隨即減最優惠利率及存款利息，市場均關注未來香港經濟的走向。

對於本港經濟第三季錄得跌幅，星展銀行香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，本港經濟錄得下跌，反映經濟活動受影響，但長遠而言，對香港經濟仍然抱持樂觀態勢，尤其是在粵港澳大灣區的發展下；短期來說，經濟仍將受到中美貿易戰影響，但他相信若貿易談判協議能取得共識，經濟有望好轉。

星展銀行香港董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監Ajay Mathur補充，預計美聯儲很大機會於明年再減息一次，相信將有效刺激經濟增長，包括提供更多就業機會，但不認為利率會大幅度下調。

另為配合智能科技，及虛擬銀行服務的發展，星展銀行今宣布推出虛擬財富管理戶口開立方案，用戶可即時開設貨幣儲蓄及財富管理投資戶口。Ajay Mathur指出，用戶可以透過下載其手機應用程式iWealth，即時以生物特徵識別，進行身份驗證完成開戶，繼而投資股票及外匯市場。

星展銀行香港董事總經理兼零售銀行業務及財富管理數碼、創新及支付部門總監容蘭芳表示，是次計劃的開戶門檻為擁有100萬港元資產的高端客戶，未來會考慮推廣至廣泛市場。

記者：溫藹紅

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