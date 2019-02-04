憧憬中美貿易協議利好，港股今早隨外圍高開73點，中午外電引述美國商務部長羅斯指，談判樂觀，港股午後升幅曾擴大至185點，高見27733點，收市仍升136點或0.49%，報27683點，成交金額921億元，較上日增加3.7%，亦是上月11日986億元成交後最多；國指升64點或0.59%，報10877點。

炒作月度數據，多隻內房股創52周高，而藍籌中海外（0688）亦成為升幅最大的藍籌，升4.03%，收報27.1元，另外兩隻藍籌內房亦升，潤地（1109）升1.16%，收報34.95元；碧桂園（2007）升1.04%，收報11.62元。

藥股有回吐，中生製藥（1177）跌2.8%，收報11.82元，是跌幅最大的藍籌；石藥（1093）亦跌1.92%，收報20.4元。

恒指升穿250天線之後，重磅股繼續推動大市，騰訊（0700）升1.65%，收報333元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；其後為中海油（0883）升2.12%，收報12.52元，貢獻恒指14點；中海外升4%，貢獻12點；平保（2318）、友邦（1299）、中人壽（2628）亦分別貢獻11點、8點及7點。

中美貿易向好，貿易股向上，萬洲（0288）升1.27%，收報8.75元；申洲國際（2313）升0.46%，收報109.5元；創科實業（0669）升0.32%，收報62.8元；瑞聲（2018）升2.43%，收報52.75元；舜宇（2382）升0.91%，收報133.7元。其中，創科、舜宇更分別創上市新高及52周高。

本地地產股個別發展，長實集團（1113）跌1.7%，收報54.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。恒地（0012）升1.26%，收報40.15元；新地（0016）升0.67%，收報120.5元；新世界發展（0017）升1.41%，收報11.48元；信置（0083）升0.83%，收報12.16元。

明日公布業績，港交所（0388）升0.08%，收報250.2元。

美團點評（3690）曾升至100元的新高，不過收市倒跌1.27%，報97.15元。

行使超額配股權的中手游（0302）今早低開後跌幅擴大，最多曾跌10.7%，收市跌9.1%，報3.87元。

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