中信里昂昨以「NO TAKERS（買家難尋）」為題發表樓市報告，預期本港樓市已進入早期下行周期，且下行速度將自2019年第四季本季開始加速。隨著受到中美貿易戰及本地示威造成的市場持續低迷，預計樓價、零售銷售和未來甲級寫字樓租金在未來12個月內，分別要跌20%、25%及20%，將是自2003年沙士以來所有細分市場均出現下跌。

該行直言，由於經濟放緩、港股市場波動，潛在的資金外流、訪港旅客減少，人民幣貶值等因素下，樓市自2018年首季以來已面對很大的壓力，情況更近似2000年至2003年受到科技股泡沫帶來的首波衝擊，其後再遭受沙士打擊。

該行指出，在過往數月已見經濟增長放緩、恒指下挫等出現並持續數月，相信今年第四季末起將會出現較具意義的樓價調整。相信樓市未來12個月至少至自高位調整兩成，與2016年後期的情況及以往10年的平均承受能力相似，而最近兩個月樓價已回落5%，意味尚有15%的下行空間。

最近施政報告放寬按保，該行相信只可以令樓價下行的速度放慢，但無改下行走勢。再者，所謂的終端需求可能極大程度受到持續的示威影響，像大多銀行對按揭業務更加保守，該行質疑是否能進一步增加按揭額度以便行按保的放寬。

該行指出，以往地產行業平均的資產淨值折讓為50%，但投資者已開始質疑在下行周期下的可信性及準確性，所以相信以每股股息(DPS)是更具可見及預測性的方法去精準找出底部。

本港地產股平均股息率高位為2009年首季的2.85%，以及2016年首季。相信在未來12個月本地地產股或出現一個平均股息率至少3%的風險溢價。

該行給予新地（0016）、新世界（0017）、太古地產（1972）、九置（1997）、恒隆地產（101）及領展（0823）評級為沽售﹔將恒地（0012）、嘉里（0683）、香港置地及希慎（0014）為跑輸大市，僅得長實（1113）、信和（0083）為跑贏大市。

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