憧憬中美簽署貿易協議，港股今早高開53點後，升幅不斷擴大，最多曾升148點，高見27695點，半日亦以接近高位收市，升147點或0.53%，報27694點，成交金額486億元；國指升75點或0.7%，報10889點。

中海外（0688）升3.26%，收報26.9元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌1.61%，收報54.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。騰訊（0700）升1.83%，收報333.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。

恒指昨日升穿250天(現處於27393點)後，今早繼續處於其上，半日低位27463點，未觸及250天線。

《金融時報》引述5名知情人士報道，美國正考慮是否取消9月1日生效的對1120億美元中國貨品加徵的15%關稅，包括服飾、家用電器和平板顯示屏等。貿易相關股向上，瑞聲（2018）升2.33%，收報52.7元；舜宇（2382）升2.64%，收報136元；萬洲（0288）升0.58%，收報8.69元；申洲國際（2313）升0.18%，收報109.2元；創科實業（0669）升1.68%，收報63.65元。

昨日洗倉式暴跌的西藏水資源（1115）今早顯著反彈，最高見0.63元，大幅反彈50%，半日收報0.62元，升47%。

美團（03690）今早高見100元，創新高，不過其後倒跌，半日收報97元，跌1.42%。

創52周新高的股份還包括，舜宇曾高見136.5元；安踏（2020）曾升至78.9元，半日升2%；世房（0813）曾升至28.7元，半日升4.5%；財險（2328）曾高見10.2元，半日升0.3%；創科（0669）曾見63.7元，半日升1.6%；其餘還包括旭輝（0884）、龍湖（0960）、碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）、佳兆業美好（2168）、藥明康德（2359）、南方A50-R（82822）等。

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