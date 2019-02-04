人行今日進行4000億元（人民幣，下同）的中期借貸便利（MLF）操作，以對沖同日到期的4035億元MLF，但令市場意外的是，今次MLF中標利率為3.25厘，較上期3.3厘下調0.05厘，是自2016年2月以來，人行首次下調MLF利率。

德銀駐新加坡高級經濟學家周浩認為，鑒於目前內地CPI上漲壓力，人行下調MLF利率的行動比較勇敢，但這也體現出中國正加大支持經濟的政策力度，預計本月的貸款市場報價利率（LPR）將隨之下降5個點子。

國泰君安報告亦指，是次下調MLF利率作用有四。一是緩解豬價通脹的擔憂，釋出人行不會因為豬價問題冒然收緊貨幣，但亦不會大水漫灌的方針，以穩定市場預期；二是降低發生滯漲的風險，因短期內難以透過控制豬價壓抑通脹，因此以加強穩增長力度去降低發生滯漲的風險；三是繼續降低社會融資成本，引導LPR下行；四是收窄中美利差，因7月份以來，美聯儲已連續3次減息，在當前中美關係趨緩和、匯率貶值壓力不大及中美利差較大的情況下，適當調降利率，收窄利差的空間是存在的。

由於今日人行不展開逆回購操作，據此計算，今日人行淨回籠35億元資金。

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