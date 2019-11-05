恒指升147點，收報27694點，成交金額486億元。人行今早續作4000億元MLF，息率意外下調5點子至3.25厘，消息屬利好，但港股連日上升過後還是高位整固，但期指跌逾百點後倒升，大市勢頭續呈反覆向上格局。今早表現較佳的有騰訊（0700）、體育用品股、石油股和內房股，港資股也不錯，新地（0016）挑戰120元關口。

當前市況向上勢頭明顯，短線利淡，實體經濟仍然偏弱為主，但市場都憧憬中美貿易戰停火、全球不明朗因素消失會刺激經濟增長，故弱經濟數據不會影響大市。沙地阿美準備上市，短線油價及油股料偏強，中海油（0883）及中石油（0857）今早升逾1%，後者長期大落後乏人問津，但近日成交明顯增加，值得多留意一下。

短線投機可小注藥明生物（2269）。大股東10月底配股，向不少於六名投資者，以每股85港元的配售價，配售4650萬股新股，佔擴大股本約3.6%，配售價較上日收市價92.5元折讓約8.11%。同時，藥明生物控股股東Biologics Holdings亦與配售代理協議，出售4650萬股，每股同為85港元，套現39.525億元。交易完成後，Biologics Holdings持股由45.68%降至40.44%。

大股東減持絕對是利淡，但從投機角度看，重點是能否穩守配股價，至今仍未有跌穿。此外，集團獲北水連續3天淨買入，累計淨買入金額7.99億元，北水持續比今升至4.68%。一方面配股後力守配股價，北水又不斷增持，待整固完成後絕對有條件再上。

張兆聰

明報首席評論員