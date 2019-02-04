財新中國10月份服務業經營活動指數，由9月的51.3，跌至51.1，符預期，創8個月以來最低增速，部分服務業企業表示整體市況相對疲軟。整體經濟活動在10月份進一步小幅增長，綜合產出指數從9月份51.9微升至52.0，為4月份以來最高。

第四季初，製造業與服務業的新接業務量皆進一步增長，製造業新訂單增速創下2013年1月以來最高記錄，而服務業僅有小幅增長，並且增速放緩至2月份以來最低。兩者綜合，新訂單整體增速可觀，繼續維持在9月份創下的19個月高點。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，市場環境低迷施壓於服務業增長。就業指數從上月高點回落，而未完成業務指數在擴張區間進一步上揚。這意味著服務業就業有結構性壓力，崗位供求依然偏緊，導致工作擠壓。服務業收費價格和投入價格指數皆有小幅下降，但整體仍反映出較高的成本壓力（包括人工、原材料和燃料）。經營活動預期指數跌至 15 個月低點，企業信心十分低迷。

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