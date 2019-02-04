美國總統特朗普表示，「我們非常接近，中國非常希望達成協議」，港股今早高開53點或0.2%，報27601點，成交金額21億元；國指今早高開15點或0.15%，報10829點。

吉利（0175）升0.92%，報15.34元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌2.64%，報6.65元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.73%，報330元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；建行（0939）跌0.46%，報6.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

港交所（0388）明日將公布業績。開市報250元，無升跌。

中手游（0302）悉數行使超額配股權，涉及合共6915萬股，發行價為2.83元，所得款項淨額約1.8億元。開市報4.05元，跌4.9%。

新一批國產遊戲版號名單下發，合共有22個遊戲獲批，審批時間為11月1日。根據名單，中手游的《歡樂砲擊》，巨人網絡的《泰胡桃日記》，盛趣遊戲的《櫻桃灣之夏》，網易的《夢幻西遊三維版》等遊戲獲得版號，惟股王騰訊未有遊戲獲批。騰訊開市升0.7%。

世茂（0813）公布，十月份合約銷售額為232.4億元人民幣，按年增加53%﹔首十個月合約銷售額為1972.3億元人民幣，按年增加45%。開市報27.55元，升0.36%。

工商銀行（1398）公布正式成立金融科技研究院，主要業務為開展金融科技新技術的前瞻性研究及技術儲備、重點金融科技領域戰略規劃布局和創新應用。開市報5.79元，跌0.5%。

中國恒大（3333）公布，十月份單月合約銷售額為903億元人民幣，較今年九月份合約銷售額831.1億元人民幣按月增加8.7%，較去年十月份合約銷售額530.4億元人民幣，按年增加70.2%。恒大的首十個月合約銷售額為5434.8億元人民幣，較去年首十個月合約銷售額5011.3億元人民幣，按年增加8.45%。開市報20元，跌1.2%。

雅居樂（3383）公布，十月單月合約銷售額為127.1億元人民幣，較今年九月份的118.2億元人民幣，按月增加7.53%，較去年10月份合約銷售額81.3億元人民幣，按年增加56.3%。雅居樂首十個月合約銷售額為876.2億元人民幣，較去年首十個月的782.9億元人民幣，按年增加11.92%。開市報11.08元，升0.9%。