IHS Markit公布香港特區採購經理指數(PMI)，經季調後，10月份由9月份的41.5跌至39.3，顯示私營經濟的景氣度下滑至2008年11月以來最低。

香港私營經濟於第四季初仍深陷低迷。10月份業務活動量與新增銷售額皆進一步萎縮，而來自中國內地的需求更創該項調查以來的最大跌幅。政治動盪持續、貿易環境轉差，企業的經營信心備受打擊，悲觀情緒也越見升溫。另一方面，企業大幅削減採購活動和投入品庫存，跌速亦加快至歷來最高。此外，成本壓力雖在月內增加，但企業卻進一步調減產出價格。

私營經濟的業務活動量不但於10月份進一步萎縮，更創下該項調查21年多以來的最高跌速。資料透露，與示威相關的騷亂繼續打擊經濟活動，其中以零售業與旅遊業最受波及。

在政治動盪、貿談緊張的環境下，企業的整體銷情於第四季初繼續減弱。來自中國內地的新訂單量以史無前例的跌速下滑，導致新增業務量創2009 年1月以來的最高跌速，因而令積壓工作量進一步減少，而且幅度明顯加快。

衡量企業情緒的經營預期指數跌至歷史新低，反映持續惡化的營商環境進一步動搖經營信心。調查數據顯示，更多受訪業者相信，未來一年的業務活動量將會下跌。企業仍然憂慮，本土的示威活動和美中貿談僵局對業務活動量造成影響。

企業於10月份進一步削減採購活動和投入品的庫存量，兩者皆呈1998年7月調查開展以來的最大收縮率，顯示企業的悲觀情緒日益升溫。同時，供應商因投入品需求縮減而縮短了交貨時間，惟幅度輕微；但亦有業者指出，與示威相關的路障阻塞對履行付貨造成延誤。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 評論指，最新 PMI 調查展現了一個日益嚴峻的經濟困境，反映香港私營企業於 10 月份仍然深陷二十年以來最嚴重的經濟低迷中。企業的經營活動因受政治動盪持續和貿談緊張局勢的影響，跌破該項調查 21 年多以來的最低紀錄。調查資料透露，零售業與旅遊業最受影響。來自中國內地的需求史無前例地萎縮，企業新接的訂單量大幅減少，因此對前景越見悲觀。由於憂慮示威活動和全球貿易環境惡化對經濟活動的影響，企業的經營信心跌至 7 年半新低。