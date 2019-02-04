【開市焦點】港股ADR跌5點 中手游行使超額配股權
文章日期：2019年11月5日 08:50
美股三大指數向上，道指更創新高，港股ADR則跌5點或0.02%，報27532點。個股ADR普遍下，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報328.91元；匯控（0005）升0.46%，折合報60.38元；建行（0939）跌0.35%，折合報6.46元。
今日焦點股份可留意：
港交所（0388）明日將公布業績。
中手游（0302）悉數行使超額配股權，涉及合共6915萬股，發行價為2.83元，所得款項淨額約1.8億元。
新一批國產遊戲版號名單下發，合共有22個遊戲獲批，審批時間為11月1日。根據名單，中手游的《歡樂砲擊》，巨人網絡的《泰胡桃日記》，盛趣遊戲的《櫻桃灣之夏》，網易的《夢幻西遊三維版》等遊戲獲得版號，惟股王騰訊（0700）未有遊戲獲批。
世茂（0813）公布，十月份合約銷售額為232.4億元人民幣，按年增加53%﹔首十個月合約銷售額為1972.3億元人民幣，按年增加45%。
工商銀行（1398）公布正式成立金融科技研究院，主要業務為開展金融科技新技術的前瞻性研究及技術儲備、重點金融科技領域戰略規劃布局和創新應用。
中國恒大（3333）公布，十月份單月合約銷售額為903億元人民幣，較今年九月份合約銷售額831.1億元人民幣按月增加8.7%，較去年十月份合約銷售額530.4億元人民幣，按年增加70.2%。恒大的首十個月合約銷售額為5434.8億元人民幣，較去年首十個月合約銷售額5011.3億元人民幣，按年增加8.45%。
雅居樂（3383）公布，十月單月合約銷售額為127.1億元人民幣，較今年九月份的118.2億元人民幣，按月增加7.53%，較去年10月份合約銷售額81.3億元人民幣，按年增加56.3%。雅居樂首十個月合約銷售額為876.2億元人民幣，較去年首十個月的782.9億元人民幣，按年增加11.92%。
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