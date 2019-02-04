憧憬中美第一階段貿易協議將會簽署，樂觀情緒推動對風險資產的需求，美股全線向上，道指更創新高。個股方面，麥當勞因為早前公布行政總裁被解職而下跌，Under Armour Inc.在披露會計調查後下挫，這兩家公司的跌勢嚴重拖累了消費類股。

波音升1.7%，報351.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而麥當勞跌2.7%，報188.66元，拖低道指35點。

道瓊斯工業平均指數收漲114點，升幅0.42%，報27462點。標普500指數收漲11點，升幅0.38%，報3078點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.56%，報8433點。

科技股方面，蘋果收市報257.5元，升0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報1289.61元，升1.36%，亞馬遜收市報1804.66元，升0.73%，Facebook收市報194.72元，升0.56%。

歐洲STOXX 600指數收漲1%，報403點。德國DAX指數收漲1.36%，報13136點；法國CAC 40指數漲1.09%，報5824點；英國富時100指數收漲0.93%，報7369點。