數碼港公布，將於明年1月推出初步為期一年，針對在職金融從業員的金融科技培訓計劃，為業界人士提供研討會及工作坊，助他們加深對金融科技的了解。計劃將提供超過30項培訓項目，合資格的金融從業員更可獲政府資助八成費用，預計超過1,500人受惠。

計劃培訓項目將分為兩類，分別為「金融科技基礎研討會」以及「深度工作坊」，前者針對金融機構行政人員及決策者，將邀請金融科技行業專家分享發展趨勢與策略，及聚焦特定課題如監管科技、保險科技等；後者則針對一般金融從業員，內容涵蓋數碼資產管理、網絡保安、人工智能應用、企業創投及用戶體驗等。

當中香港科技大學及香港銀行學會為計劃策略性夥伴，為課程內容提供學術和業界專業意見、場地支援和協助推廣課程予業內人士等。數碼港公眾使命總監陳思源表示：「期望計劃可以進一步擴大本港金融科技人才庫，同時通過讓不同崗位和階層的金融從業員，包括金融機構管理人員，加深對金融科技的了解，進一步鼓勵傳統金融企業加快數碼轉型，以科技提升競爭力。」

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