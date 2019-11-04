法國外貿銀行董事總經理兼首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）及其經濟研究團隊發表報告指，中國現時成為了全球價值鏈（global value chain），因為在目前全球製造出口產品當中有19%是在中國國內生產。她續指，但對中國或其他東亞地區來說，再出口（re-export）的所帶來的效益比只是出口好，而中國製造業唯一要面對的問題是通脹。

報告同時發現，區域價值鏈（regional value chain）在歐盟地區內正逐漸衰落，導致在歐盟總出口中歐盟成員國的佔比也有所下降，但與此同時相關地區與中國的聯繫日益緊密。艾西亞表示，歐盟與中國之間的貿易聯繫漸漸傾向不對稱（asymmetric），而且這種不對稱對中國有利，另一方面，歐盟亦逐漸減少參與全球價值鏈中。

另外報告亦指出，東南亞國家與中國之間的價值鏈參與正在下降，這是由於中國垂直整合（vertical integration）所導致，而更多ASEAN國家選擇區域化貿易進出口。艾西亞提到，在中美貿易摩擦的形勢下，亞洲的新興市場（除中國外）短期內並不會受惠。

記者：葉子晴

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