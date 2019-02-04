【月度數據】中國恒大10月份合約銷售升7成達903億元
文章日期：2019年11月4日 17:04
內房股繼續公布數據，中國恒大（3333）公布，十月份單月合約銷售額為903億元人民幣(下同)，較今年九月份合約銷售額831.1億元按月增加8.7%，較去年十月份合約銷售額530.4億元按年增加70.2%。
恒大的首十個月合約銷售額為5434.8億元，較去年首十個月合約銷售額5011.3億元，按年增加8.45%。
融信中國（3301）公布，十月份單月合約銷售為150.04億元，較今年九月份134.88億元按月增長11.24%，較去年同期10月份合約銷售124.2億元亦增長20.8%。
融信首十個月合約銷售額為1089.84億元，較去年同期946.33億元增長15.16%。
雅居樂（3383）公布，十月單月合約銷售額為127.1億元，較今年九月份的118.2億元按月增加7.53%，較去年10月份合約銷售額81.3億元按年增加56.3%。
雅居樂首十個月合約銷售金額合計為1,003.3 億元，按年增加28.2%，完成全年目標1130億元的88.8%。
受10月份合約銷售持續勝預期，內房今日造好，龍頭股份融創中國（1918）收市升4.85%、中國恒大升4.27%、碧桂園（2007）升3.23%、中海外（0688）升2.96%、龍湖（0960）升2.3%、萬科（2202）升1.03%﹔中小型股份方面，中國奧園（3883）升4.49%、建業地產（0832）升4.25%、禹洲（1628）升4.11%、合景泰富（1813）升2.86%、時代中國（1233）升2.02%。雅居樂收市升1.29%。
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