中美貿易談判進一步向好，港股今早裂口高開199點後，愈升愈高，更以全日最高位收市，收市升446點或1.65%，報27547點，成交金額888億元，較上日增加11.8%；國指升190點或1.8%，報10813點。恒指突破9月13日高位27366點，並曾升穿8月1日低位27495點，見近3個月高，走勢上，升穿250天線的27381點及企於其他所有平均線之上。

石藥（1093）升4.94%，收報20.8元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌0.87%，收報85.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。友邦（1299）升3.33%，收報82.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點。

金融股指數跑贏其他分類，升幅1.8%，其他工商業、地產、公用事業分類指數，分別升1.6%、1.2%及0.8%。

首六隻貢獻恒指點數最多的股份，有五隻均是金融股股份，分別是友邦、建行（0939）升1.89%，收報6.48元，貢獻39點；平保（2318）升1.63%，收報93.25元，貢獻25點；工行（1398）升1.93%，收報5.82元，貢獻24點；匯控（0005）升0.84%，收報60.1元，貢獻22點。而重磅股騰訊（0700）升1.87%，收報327.6元，貢獻46點，是貢獻第二多的藍籌。

貿易股個別發展，申洲國際（2313）升0.55%，收報109元。內地10月下旬生豬價格較中旬高，萬洲（0288）升1.77%，收報8.64元；受大行唱好的創科實業（0669）升1.79%，收報62.6元，創上市新高。雖然台積電預計2020年有顯著增長，因蘋果據悉料iPhone出貨量回升，蘋果供應商瑞聲（2018）無升跌，收報51.5元。美國商務部長羅斯稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證，舜宇（2382）曾創52周高見134元，收市升幅收窄，升2.4%，收報132.5元。

本月首3天一手成交620宗，達上月五成，本地地產股向上，其中借地的恒地（0012）升0.63%，收報39.65元；新地（0016）升0.93%，收報119.7元；新世界發展（0017）升0.89%，收報11.32元；長實集團（1113）升1.83%，收報55.75元；信置（0083）升1.86%，收報12.06元。銀行股亦向上，恒生（0011）升1.64%，收報167.8元；匯控（0005）升0.84%，收報60.1元；中銀香港（2388）升2.03%，收報27.7元。

雲遊控股（0484）未能聯絡主席兼CEO，傳涉P2P平台被查封，今早復牌，股價其後下跌最多7.6%，低見4元，收報4.07元，跌6%。

西藏水資源（1115）午後急瀉，跌穿1元水平，最低見0.38元，重挫七成，創上市新低，收報0.42元，跌67.4%，成交額暫錄1.58億元。

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