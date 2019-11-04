外匯基金第三季賺202億元，按季跌55%，按年升1.1倍。金管局總裁余偉文表示投資收入主要受惠債券收益，不過第四季受多個不穩定因素影響，較難預測，包括中美貿易會談、英國脫歐是否順利、聯儲局視乎經濟數據決定再減息。

反《逃犯條例》示威開始前，已經常傳出有資金從香港流出，余偉文表示，香港作為財資中心，每日大量資金進出活躍。雖然存戶開設離岸戶口移走資金，但亦有外地投資者選擇從香港進入中國市場，和中國企業以香港作跳板開拓全球市場。他指匯率和存款額今年以來穩定，首九個月存款增長2.1%，港元存款升3.4%。

政府10月放寬首置客九成按揭保險壓力測試限制，曾有消息指銀行未明新標準暫停審批，阮國恒表示，措施公布後2至3日有銀行希望了解除按保保障以外，銀行借出的六成貸款是否需要計算壓力測試，金管局已澄清壓力測試只用作參考計算。余偉文指，樓市受供求、社會氣氛等因素影響，置業是重大財務決定，應自行判斷樓價走向和檢視供樓能力。

記者：歐陽偉昉

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