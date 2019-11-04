本港零售銷售貨值連跌8個月，最新9月報跌18.3%，銀河聯昌證券報告指出，九龍倉置業（1997）旗下海港城及時代廣場由於位處經常發生示威地區，海港城第三季零售銷售跌幅高達35%，時代廣場第三季零售銷售跌幅亦達30%﹔首三季方面，海港城零售銷售跌幅將達11.6%，而時代廣場則要跌11.8%，均差於該行預期。

據銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，相信兩個商場全年的零售銷售亦有機會跌達15至20%，主要由於去年本港重要基建像港珠澳大橋及高鐵開通後，帶來的高基數效應，示威令到國內旅客減少，而海港城的旅客中至少60%至70%主要為內地客。

該行指出，9月零售銷售貨值跌18.3%至299億元，主要是受到特別是中國旅客的訪港旅客跌34.2%影響，相信10月的零售數據或更差，主要由於愈趨激進的社會事件，以及去年因開通了高鐵、港珠澳大橋的影響，導致第四季零售銷售數據基數較高，而在黃金周首日已見內地旅客下降了六成。

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