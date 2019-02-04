中美貿易談判進一步向好，港股今早裂口高開199點後升幅擴大，最高見27499點，升398點，突破9月13日高位27366點，並曾升穿8月1日低位27495點，見近3個月高。半日升347點或1.28%，報27448點，成交金額475億元；國指升156點或1.48%，報10779點。走勢上，恒指突破雙底頸線，及升穿50天線(26413點)，企於所有平均線之上。

石藥（1093）升4.44%，收報20.7元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌0.49%，收報51.25元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.39%，收報81.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；領展（0823）跌0.35%，收報86.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

大市向上突破，重磅股全部發力，友邦貢獻最多，其後的是騰訊（0700）升1.18%，收報325.4元，貢獻29點；建行（0939）升1.42%，收報6.45元，貢獻29點；平保（2318）升1.8%，收報93.4元，貢獻28點；匯控（0005）升0.59%，收報59.95元，貢獻15點。而中海油（0883）、工行（1398）亦貢獻15點及13點。

貿易股個別發展，申洲國際（2313）跌0.28%，收報108.1元。內地10月下旬生豬價格較中旬再上升，萬洲（0288）升0.82%，收報8.56元；受大行唱好的創科實業（0669）升1.79%，收報62.6元。雖然台積電預計2020年有顯著增長，因蘋果據悉料iPhone出貨量回升，但蘋果供應商瑞聲則跌0.49%。美國商務部長羅斯稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證，舜宇（2382）曾創52周高見134元，不過半日收市升幅收窄至升1.16%，收報130.9元。

本月首3天一手成交620宗，達上月五成，本地地產股向上，其中向政府借出土地的恒地（0012）升0.38%，收報39.55元；新地（0016）升0.93%，收報119.7元；新世界發展（0017）升0.71%，收報11.3元；長實集團（1113）升1.74%，收報55.7元；信置（0083）升2.36%，收報12.12元。銀行股亦向上，恒生（0011）升1.51%，收報167.6元；匯控（0005）升0.59%，收報59.95元；中銀香港（2388）升2.21%，收報27.75元。

雲遊控股（0484）未能聯絡主席兼CEO，傳涉P2P平台被查封，今早復牌，股價其後下跌最多7.6%，半日收報4.11元，跌5%。