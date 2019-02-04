中美貿易談判消息利好，港股跟隨美股向上，今早高開199點或0.74%，報27299點，成交金額19億元；國指今早高開86點或0.82%，報10709點。

友邦（1299）升2.96%，報81.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點；太古（0019）跌0.53%，報74.95元，是跌幅最大的藍籌。領展（0823）跌0.12%，報86.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點。

恒地（0012）宣布，響應港府加快和增加興建過渡性房屋的政策，借出一幅位於錦田錦上路江夏圍約42.8萬方呎土地，為期7年，可供興建約 2,000個組合屋單位，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭 入住，目標希望能惠及近一萬個家庭，共約4萬人。恒地升1.02%，報39.8元。

新創建（0659）宣布，今日完成收購富通保險全已發行股本，富通保險成為新創建的間接全資附屬公司，新世界發展（0017）的間接非全資附屬公司。新創建開市報12.16元，升0.66%；新世界發展升0.71%，報11.3元。

阿里巴巴公布截至今年9月底止的第二季業績，收入達1190.17億元人民幣，按年升40%，較上一季度的升幅收窄。按非通用會計準則計，純利達725.4億元人民幣，較去年同期的純利234.53億元人民幣，升209%。對手騰訊（0700）升0.12%，報322元。阿里系股份方面，阿里康升0.75%，報8.05元，阿里影業報1.26元，無升跌。

星島新聞（1105）公布，已知悉最近公司的股份價格及成交量上升，公司正與其有興趣之潛在獨立投資者進行磋商，並強調該磋商可能或不可能成事。開市報1.36元，升3.03%。

台積電董事長預計2020年有顯著增長，因蘋果據悉料iPhone出貨量回升，蘋果相關股瑞聲（2018）升1.07%，報52.05元。

美國商務部長羅斯表示，美中本月達成第一階段貿易協議的前景樂觀，並稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證。華為相關股舜宇（2382）升1.24%，報131元。貿易相關股萬洲（0288）升0.12%，報8.5元；申洲國際（2313）升0.74%，報109.2元；創科實業（0669）升0.81%，報62元。

雲遊控股（0484）未能聯絡主席兼CEO，傳涉P2P平台被查封，今早復牌。開市報4.33元，無升跌。

復星旅遊文化集團（1992）宣佈，與在清算中的Thomas Cook集團及其若干附屬公司訂立資產購買協議，復星斥資1100萬英鎊，收購Thomas Cook品牌以及酒店品牌Casa Cook、Cook’s Club。開市報1.8元，無升跌。

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