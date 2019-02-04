美國上月就業數據理想，加上中美兩國代表再通電話，並就貿易問題達成原則共識，刺激美股抽升，三大指數均以全日位收市，標指及納指更同創收市歷史新高。港股ADR升64點或0.24%，報27164點，個港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報322.04元；匯控（0005）升0.12%，折合報59.67元；建行（0939）無升跌，折合報6.36元。

今日焦點股份可留意：

恒地（0012）宣布，響應港府加快和增加興建過渡性房屋的政策，借出一幅位於錦田錦上路江夏圍約42.8萬方呎土地，為期7年，可供興建約 2,000個組合屋單位，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭入住，目標希望能惠及近一萬個家庭，共約4萬人。

新創建（0659）宣布，今日完成收購富通保險全已發行股本，富通保險成為新創建的間接全資附屬公司，新世界發展（0017）的間接非全資附屬公司。

阿里巴巴公布截至今年9月底止的第二季業績，收入達1190.17億元人民幣，按年升40%，較上一季度的升幅收窄。按非通用會計準則計，純利達725.4億元人民幣，較去年同期的純利234.53億元人民幣，升209%。

星島新聞（1105）公布，已知悉最近公司的股份價格及成交量上升，公司正與其有興趣之潛在獨立投資者進行磋商，並強調該磋商可能或不可能成事。

台積電董事長預計2020年有顯著增長，因蘋果據悉料iPhone出貨量回升，留意蘋果概念股。

美國商務部長羅斯表示，美中本月達成第一階段貿易協議的前景樂觀，並稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證。留意華為相關股，及貿易相關股。

雲遊控股（0484）未能聯絡主席兼CEO，傳涉P2P平台被查封，今早復牌。

復星旅遊文化集團（1992）宣佈，與在清算中的Thomas Cook集團及其若干附屬公司訂立資產購買協議，復星斥資1100萬英鎊，收購Thomas Cook品牌以及酒店品牌Casa Cook、Cook’s Club。