內地綜合廢物管理方案供應商北控城市今日上載初步招股文件顯示，公司業務涉及環境衛生服務及危險廢物處理業務，其中環衛服務包括道路清潔、垃圾分類及公廁管理等。以項目廢物處置總處理能力計，公司去年在內地同業中排名第六，市場份額佔0.7%。聯席保薦人為海通國際及星展。

初步招股文件顯示，去年全年北控城市收益按年升1.42倍至22.1億元，同時去年公司扭虧為盈，錄得4.7億元淨利潤，相較下前年則錄得4825萬元虧損。截至去年12月31日，公司有106個盈利的環境衛生項目，去年收益大幅增加主要是因為此前收購的項目開始貢獻收益，此外通過公開招標獲得新環衛項目。

去年公司旗下環衛服務平均承包面積為1.2億平方米，平均收益則為每平方米12.1元。危險廢物處理量則為12.8萬噸，平均價為每噸3298元。

文件顯示，公司初步決定將有部分集資款項用於購買位於山東省、浙江省及四川省的廢物處置項目及產業園項目的設施，部分款項用於在危險廢物處理項目處興建樓宇，部分用於添置垃圾車及其他環衛車輛，部分用於償還銀行貸款。