年初上市的優品360（2360）被網民指與福建黑幫有關，成為示威者重點「裝修」對象，集團主席林子峰接受本報訪問時強調，自己雖是福建人，但香港「每六個人就接近有一個是福建人」，至於他出任福建社團聯會名譽主席，則只因多年前曾經捐錢，這種「主席」實際上接近200個，因此覺得被指與福建黑幫有關，是非常不公平。

未計算剛過去的周末，林子峰指，截至上周一（10月28日），優品360共有63間分店受嚴重破壞，次數達136次，他表示，優品360創立至今，「從未做過對不起香港人的事」，言論上亦沒有對不起香港人，香港作為一個多元、包容、民主自由的社會，對優品360屢遭破壞深感無辜。

他指現時最擔心是分店前線同事，因此已向同事提供指引，無論發生任何事情，都要以自身安全作為首要考慮因素。林子峰說，同事是公司最重要資產，因此雖然公司面對困難，亦沒有要求員工放無薪假、減薪或裁員等行動。他又指，如果香港環境仍容許公司繼續做下去，他仍希望與同事繼續堅持營運，例如即使今年備受打擊，但暫時仍未放棄上市時提出、維持4年開設逾70間分店的目標不變。

林子峰坦言，自己立場是不支持任何暴力，他無奈地表示優品360被指與福建黑幫有關一事「澄清又澄清過」，坦言「我都想知（接下來如何處理今次事件）」。詳盡報道請看明天明報財經版。