彭博社報道，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）今日終正式宣布將於沙特本地證券交易所上市，而較早之前沙特資本市場管理局（CMA）已批准其IPO申請。報道指出，最終定價以及發售股份要到詢價階段（book building）結束才可確定，估計股份今年12月將開始交易。

報道指出，早前沙特阿美目標估值為2萬億美元（約15.7萬億港元），但為確保IPO可成功，現時目標已經下調至1.6萬億至1.8萬億美元之間（約12.5萬億至14.1萬億港元之間）。

報道顯示，為令股份更為吸引，沙特阿美董事會早前確認，除特別息外，明年計劃將會派息高達750億美元（約5877億港元），而且有機會將派息額進一步提升至800億美元（約6269億港元）。若公司估值定為1.8萬億美元，便將意味股息率達到4.4%。

不過，今日沙特阿美宣布將於本地交易所上市後，反而令當地股市大跌。隨後有外電報道，沙特阿美未來可能考慮於國際市場上市。

參與本次IPO的大行包括花旗銀行、高盛以及摩根大通。沙特阿美現時產出全球約一成的原油，去年公司淨利潤高達1110億美元（約8698.2億港元），是全球盈利最多的企業，其利潤超過蘋果、Google母公司Alphabet、埃克森美孚（Exxon Mobil）淨利潤之和。