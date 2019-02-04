積金局主席黃友嘉今日發布網誌，其中提到現時市況風雲萬變，強積金計劃成員應分散投資，作長遠安排。他表示，近年強積金中預設投資策略（Default Investment Strategy，簡稱預設投資或DIS）表現不俗，對於對於不諳投資或無時間打理戶口的打工仔而言，是值得採納的方案。

黃友嘉指出，截至今年9月底，預設投資旗下的「核心累積基金」和「65歲後基金」在過去一年的回報分別錄得3.4%和7.7%，跑贏同類型的混合資產基金。此外，積金局數據顯示，截至今年6月底，平均每四個新開的戶口便有一個是投資於DIS。現時總計有兩成即200萬個帳戶系投資於DIS或旗下基金，總資產值涉及400億元。

積金局於2017年4月推出預設投資，由「核心累積基金」和「65歲後基金」兩隻基金組成，相比之下，前者持有較多高風險資產，例如環球股票，後者資產則以國庫債券為多。供款會隨計劃成員年齡而改變所存放的基金類別，例如成員50歲之前，所有強積金都會存放於「核心累積基金」。

黃友嘉亦於網誌中強調，計劃成員須明白MPF是一項長達三、四十年的長線投資，其間難免經歷不同經濟周期，籲打工仔毋須為市場表現反覆而過份擔憂，亦不應嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。

另外，網誌亦提到近年僱主為員工額外供款額明顯上升，去年總計有1.61萬僱主向僱員的強積金計劃作出僱主自願性供款，涉及金額逾100億元，按年上升13%，有超過35萬名僱員受惠。