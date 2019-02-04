本港經濟前景不明，加上社會事件持續，財政司司長陳茂波今日發表網誌，指由於第三季經濟顯著轉弱，抵銷了上半年的輕微增長。首三季本港經濟按年收縮0.7%。按目前的形勢來看，全年經濟增長0至1%的預測難免要再次下調，將是年內的第二度調整，亦意味著今年全年經濟很大機會呈現負增長。他更說，有英商關注香港的動盪情況，甚至暫緩在港的投資計劃。

他指出，最新本港第三季GDP負增長2.9%，是自2009年環球金融海嘯以來首次錄得按年跌幅。若按季度作比較，更加已連續兩季呈負數，由前季的負0.5%，顯著擴闊到上季的負3.2%，再次重申本港經濟已步入技術性衰退。

而連串大型示威活動、每週屢現的暴力破壞事件，對本地零售、飲食和其他消費相關行業帶來極度沉重的打擊，私人消費逾十年來首次呈按年跌幅，第三季顯著下跌3.5%。

他指出，值得留意的是私人消費是本港經濟中佔比甚為重要的一環，相當於本地生產總值超過三分之二，而且也牽動著就業市場的表現，有必要密切注視私人消費開支繼上季跌3.5%後，未來數季的表現，若持續呈較大跌幅，可以預期將對勞動市場帶來更大的壓力。

同時，陳茂波提到，連續不斷的暴力衝突、毁壞商店及公共設施等行為，不但打擊本港經濟，也影響本港作為安全的商貿、金融中心的國際形象。上周他前往英國倫敦訪問，不少與會者都關注香港社會動盪的情況，有與會者取消了近期的訪港行程，有些甚至暫緩了在港的投資計劃，都憂心忡忡的問本港暴力動盪的情況何時能平息，一再發生的暴力事件已大大影響了投資信心。

上述情況與其上月中在紐約和華盛頓訪問時相若，但不約而同的是，他們還是對在香港和粵港澳大灣區的投資機遇很感興趣，並認為只要能恢復社會治安和秩序，香港仍然具很強的競爭力，尤其作為內地與世界金融市場的橋樑和外商進入大灣區的跳板。