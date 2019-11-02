美國上月就業數據理想，加上中美兩國代表再通電話，並就貿易問題達成原則共識，刺激美股抽升，三大指數均以全日位收市，標指及納指更同創收市歷史新高。道指收報27,347點，升301點或1.11%；標指收報3,066點，升29點或0.97%；納指收報8,386點，升94點或1.13%。整周累計，道指、標指及納指分別升1.44%、1.47%及1.7%。

道指成份股，蘋果升2.84%，貢獻道指47點，為升市最大推手，對中美貿易戰敏感的Caterpillar升4.85%，為升幅最大的成份股，貢獻道指45點；美國連鎖藥房Walgreens升4.75%。昨晚公布季績的阿里巴巴儘管營收超預期，但股價仍跌0.12%。

另外，港股ADR比例指數報27,162點，升約61點或0.23%，恒指夜期報27,268點，高水167點。友邦保險（1299）ADR折合報80.21元，較港收市高0.89%。「三桶油」表現向上，中海油（0883）及中石油（0857）ADR折合報12.04元及3.83元，同樣較港收市高0.64%，中石化（0386）ADR折合報4.52元，較港收市高0.14%。