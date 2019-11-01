根據協議，轉讓資產包括Thomas Cook、Casa Cook、Cook’s Club品牌及其他相關品牌的商標、域名、軟件應用、社交媒體帳戶及許可在全球市場範圍的權利、所有權及權益。

復星旅文董事長錢建農表示，集團一直看好Thomas Cook的公司品牌價值，是次收購Thomas Cook全球品牌，將有助於依託Thomas Cook廣泛的品牌認知度及中國強勁的出境遊勢頭，拓展旅行業務。同時，引入新的酒店品牌，將進一步豐富集團在旅遊目的地的住宿供給，充實度假村及酒店業務，完善FOLIDAY生態系統，為消費者提供全球範圍的優質度假體驗。集團完成Thomas Cook等若干品牌收購後，與該項目相關的海外收購暫告一段落。接下來，集團將專注利用新收購的Thomas Cook品牌及酒店品牌擴展業務，冀能盡快與集團現有業務產生協同效應。